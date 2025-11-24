Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Перми запускают прямые авиарейсы в Камрань

В конце ноября из Международного аэропорта «Пермь» начнутся прямые авиаперелеты в Камрань — курортный город во Вьетнаме, расположенный на берегу Южно-Китайского моря. Продолжительность полета составит около девяти часов.

Время в пути составит около девяти часов.

В конце ноября из Международного аэропорта «Пермь» начнутся прямые авиаперелеты в Камрань — курортный город во Вьетнаме, расположенный на берегу Южно-Китайского моря. Продолжительность полета составит около девяти часов.

«Изначально, вылет рейса ZF 2563 по маршруту “Пермь — Камрань” запланирован 24 ноября на 22:00, с прибытием в пункт назначения в 08:30. Общее время в пути — 9 часов 15 минут. Однако по последней информации, вылет первого рейса из краевого центра в Камрань перенесли с 22:00 на 00:50 25 ноября», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».

Осуществлять чартерные рейсы будет авиакомпания Azur Air на самолете «Боинг-767». Помимо первого рейса, до конца 2025 года запланированы еще три вылета — 6, 18 и 30 декабря. Полетная программа продлится до 16 февраля 2026 года.