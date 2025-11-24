Из Перми запускают прямые авиарейсы в Камрань

«Изначально, вылет рейса ZF 2563 по маршруту “Пермь — Камрань” запланирован 24 ноября на 22:00, с прибытием в пункт назначения в 08:30. Общее время в пути — 9 часов 15 минут. Однако по последней информации, вылет первого рейса из краевого центра в Камрань перенесли с 22:00 на 00:50 25 ноября», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».