Суд заставил мэрию из ХМАО выплатить компенсацию детям за нападение собак

«Исковое заявление поступило в суд с требованиями о взыскании с администрации Пыть‑Яха компенсации морального вреда в пользу детей, получивших телесные повреждения в результате нападений безнадзорных животных на территории города. Судом исковые требования удовлетворены полностью», — сообщили суды Югры в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».