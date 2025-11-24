Ричмонд
Суд заставил мэрию из ХМАО выплатить компенсацию детям за нападение собак

Суд в Пыть-Яхе (ХМАО) рассмотрел гражданские дела о нападениях безнадзорных собак на несовершеннолетних. Мэрию заставили выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим детям.

В Пыть-Яхе мэрию заставили выплатить компенсацию за нападение бродячих собак на детей.

«Исковое заявление поступило в суд с требованиями о взыскании с администрации Пыть‑Яха компенсации морального вреда в пользу детей, получивших телесные повреждения в результате нападений безнадзорных животных на территории города. Судом исковые требования удовлетворены полностью», — сообщили суды Югры в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В суд обратились родители детей, пострадавших от укусов собак в Пыть-Яхе. Они утверждали, что мэрия плохо организовала отлов и содержание бездомных животных.

Администрация утверждала, что в городе предпринимаются меры по уменьшению численности собак. Суд принял во внимание страдания детей, необходимость их лечения, изменения в образе жизни и отсутствие соцподдержки со стороны мэрии.

Власти города подали апелляцию. Пока решение суда не вступило в силу.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин взялся за проблему бродячих собак в Пыть-Яхе. Жители пожаловались, что стаи бродячих собак нападают на людей, в том числе и на детей.