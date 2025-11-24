Челябинские чиновники похвалили дорожные службы и управляющие компании за работу в ледяной дождь

Ледяной дождь обрушился на Челябинск в выходные.
Дорожные службы Челябинска качественно сработали в выходные после прошедшего ледяного дождя, заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. Большинство управляющий компаний Челябинска также оперативно в выходные вывели на работу дворников и провели противогололедную обработку.
«Хочу отметить хорошую работу дорожных служб. Дороги за считанные часы превратились в катки, но удалось достаточно оперативно это исправить», — отметил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Большинство управляющий компаний также оперативно сработали и вывели на работу дворников в субботу и в воскресенье, заявил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «В субботу у нас было нехарактерное и нечасто встречающееся природное явление. Мы оперативно уведомили управляющие компании о необходимости вывести на работу дворников и обработать территории противогололедными материалами. Большинство управляющих компаний выполнили работу», — отметил Астахов.
Представители УК предоставляли фото- и видеофиксации того, что достаточно оперативно удалось локализовать эту проблему. Сбой были, часть управляющий компаний вообще никак не отреагировали на получение. Лошкин поручил разобраться с представителями этих УК. «Те кампании, которые никак не отреагировали на получение, с ними нужно разобраться», — отметил глава города.
На Челябинскую область в минувшие выходные обрушился ледяной дождь. В субботу, 22 ноября, он усложнил обстановку на трассе М-5 «Урал». На уборку улиц Челябинска вышло 126 единиц техники. Лошкин обратился к жителям с просьбой проявлять максимальную осторожность.