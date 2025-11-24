Челябинские чиновники похвалили дорожные службы и управляющие компании за работу в ледяной дождь

Большинство управляющий компаний также оперативно сработали и вывели на работу дворников в субботу и в воскресенье, заявил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «В субботу у нас было нехарактерное и нечасто встречающееся природное явление. Мы оперативно уведомили управляющие компании о необходимости вывести на работу дворников и обработать территории противогололедными материалами. Большинство управляющих компаний выполнили работу», — отметил Астахов.