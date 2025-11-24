Мошенники с помощью ИИ подделывают фото ДТП для получения страховых выплат

Мошенники начали использовать нейросети для подделки фотографий ДТП и оформления страховых выплат. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сети появились предложения за деньги «сделать фото разбитой машины» для получения ОСАГО и КАСКО.