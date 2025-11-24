Ричмонд
Мошенники с помощью ИИ подделывают фото ДТП для получения страховых выплат

В МВД дали рекомендации водителям и страховщикам, как защитить себя.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали использовать нейросети для подделки фотографий ДТП и оформления страховых выплат. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сети появились предложения за деньги «сделать фото разбитой машины» для получения ОСАГО и КАСКО.

Злоумышленники пользуются тем, что страховые компании предлагают клиентам самостоятельно фиксировать повреждения машины через цифровые сервисы.

МВД рекомендует водителям снимать место аварии и поврежденные авто с нескольких ракурсов, фотографировать окружающую обстановку, а также записывать короткое видео с места ДТП. Связываться со страховой нужно только через официальные каналы.

Страховщикам правоохранители советуют проверять метаданные фото, запрашивать дополнительные материалы (видео, фото с другой перспективы), внедрять в работу инструменты детекции фейковых изображений и алгоритмы целостности файлов.

Ранее в МВД рассказали о самых распространённых мошеннических схемах в Roblox.