Мошенники с помощью ИИ подделывают фото ДТП для получения страховых выплат

Мошенники начали использовать нейросети для подделки фотографий ДТП и оформления страховых выплат. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сети появились предложения за деньги «сделать фото разбитой машины» для получения ОСАГО и КАСКО.
Злоумышленники пользуются тем, что страховые компании предлагают клиентам самостоятельно фиксировать повреждения машины через цифровые сервисы.
МВД рекомендует водителям снимать место аварии и поврежденные авто с нескольких ракурсов, фотографировать окружающую обстановку, а также записывать короткое видео с места ДТП. Связываться со страховой нужно только через официальные каналы.
Страховщикам правоохранители советуют проверять метаданные фото, запрашивать дополнительные материалы (видео, фото с другой перспективы), внедрять в работу инструменты детекции фейковых изображений и алгоритмы целостности файлов.
