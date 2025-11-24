Ричмонд
Холодно и темно: Стало известно, кто в Кишиневе на целый день останется без света

Жители Чекан и Рышкановки временно останутся без электричества.

Источник: Комсомольская правда

Жители Чекан и Рышкановки временно останутся без электричества.

О запланированных работах сообщает поставщик услуги.

Чеканы:

Басарабия, 1, 1/10, 1/110, 9272, Яловень, 9275, М. Дрэган, 1, 1/1, 3, 3A, Мештерул Маноле, 2/1, 2/2, ⅔, 6/1, 9003, Вадул-луй-Водэ, 80, 80/1 — с 08:50 до 16:00.

Рышкановка:

А. Дога, 16, 30, 32, 32/2, 33A, 34, 34/1, 517, 9999, Т. Владимиреску, ¼, 2 — с 09:20 до 16:00.

Аэродромулуй, 6, 8, 10, 22A, 22B, 15, 15/1−15/9, 17−23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, пер. 1 Аэродромулуй, 4, пер. 2 Аэродромулуй, 10/1, Д. Рышкану, 1, 1B, 1v, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, Н. Димо, 1, 4/1, Т. Владимиреску, 5, 7, 20, 22, 22A — с 09:20 до 16:00.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

