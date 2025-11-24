В Республике Сербской победу на выборах одержал кандидат от правящей партии СНСД

На досрочных выборах президента в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) победу одержал кандидат от правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Синиши Карана. Об этом на брифинге заявил лидер партии Милорад Додик.
«На выборах победил кандидат СНСД Синиша Каран, поздравляю его с этой победой», — сказал политик.
Члены избирательных комиссий от правящей партии сообщили, что после подсчета данных с 95,61% участков Синиша Каран получил 208 988 голосов. За его соперника из Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша проголосовали 200 558 голосов.
Ранее Додик предупредил, что западные государства сейчас желают разрушить Дейтонские соглашения. Поэтому они так стремятся провести досрочные выборы в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).