Челябинка пыталась провезти в Россию холодное оружие из Турции

У пассажирки рейса Анталья — Челябинск изъяли кастет, привезенный в качестве сувенира.
В аэропорту Челябинска у пассажирки рейса из Антальи (Турция) сотрудники таможенного поста изъяли кастет. Холодное оружие женщина везла в ручной клади как сувенир, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Изъятый кастет входит в перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС. При выборе сувениров за рубежом следует заранее изучать таможенные правила перемещения товаров для личного пользования, чтобы избежать ситуаций с изъятием и штрафами», — отметил начальник поста аэропорта Александр Гордеев.
Экспертиза установила, что изъятый предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия. В отношении пассажирки возбуждены административные дела по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ. Ей грозит штраф.