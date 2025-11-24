Челябинка пыталась провезти в Россию холодное оружие из Турции

«Изъятый кастет входит в перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС. При выборе сувениров за рубежом следует заранее изучать таможенные правила перемещения товаров для личного пользования, чтобы избежать ситуаций с изъятием и штрафами», — отметил начальник поста аэропорта Александр Гордеев.