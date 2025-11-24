Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинка пыталась провезти в Россию холодное оружие из Турции

В аэропорту Челябинска у пассажирки рейса из Антальи (Турция) сотрудники таможенного поста изъяли кастет. Холодное оружие женщина везла в ручной клади как сувенир, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

У пассажирки рейса Анталья — Челябинск изъяли кастет, привезенный в качестве сувенира.

В аэропорту Челябинска у пассажирки рейса из Антальи (Турция) сотрудники таможенного поста изъяли кастет. Холодное оружие женщина везла в ручной клади как сувенир, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Изъятый кастет входит в перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС. При выборе сувениров за рубежом следует заранее изучать таможенные правила перемещения товаров для личного пользования, чтобы избежать ситуаций с изъятием и штрафами», — отметил начальник поста аэропорта Александр Гордеев.

Экспертиза установила, что изъятый предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия. В отношении пассажирки возбуждены административные дела по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ. Ей грозит штраф.