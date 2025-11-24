В Свердловской области борются с последствиями снегопада

«В настоящее время в ряде территорий Свердловской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. За минувшие сутки на борьбу с зимней скользкостью на региональные дороги вышло 214 единиц техники: 186 комбинированных дорожных машин, 14 автомобилей с отвалом, 8 автогрейдеров, 6 единиц другой техники», — поделились в ДИП. Также за сутки на дороги высыпали 4880 тонн противогололедных материалов.