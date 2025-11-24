Женщина провела всю ночь в лесу после нападения медведя в Индии

В индийском штате Уттаракханд женщина выжила после нападения медведя. Инцидент произошел в районе Чамоли, когда 50-летняя Рамешвари Деви собирала траву для скота в лесу. Об этом сообщает India TV News.
Отмечается, что хищник набросился на женщину, причинив ей серьезные травмы головы и лица. Несмотря на это, она сумела отбиться и спрятаться на крутом склоне оврага, но из-за ранений не смогла вернуться в деревню до заката и провела ночь в лесу.
Спасатели нашли пострадавшую только на следующее утро, услышав ее крики. Деви доставили на носилках в медпункт, где ей оказали первую помощь, а затем вертолетом переправили в специализированный медицинский центр AIIMS в Ришикеше для продолжения лечения.
Власти района сообщили, что усилили патрулирование лесных массивов в утренние и вечерние часы, чтобы предотвратить новые нападения хищников на местных жителей, передает издание.
До этого медведь напал на жительницу японской префектуры Акита, которая отправилась в горы собирать грибы. Останки 79-летней женщины обнаружили утром 3 ноября.
Недавно в Японии также погиб известный рефери по реслингу Кацуми Сасазаки: его растерзал медведь.