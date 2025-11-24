Женщина провела всю ночь в лесу после нападения медведя в Индии

Отмечается, что хищник набросился на женщину, причинив ей серьезные травмы головы и лица. Несмотря на это, она сумела отбиться и спрятаться на крутом склоне оврага, но из-за ранений не смогла вернуться в деревню до заката и провела ночь в лесу.