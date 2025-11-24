Ричмонд
Главные новости к утру 24 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 24 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 ноября 2025.

Рубио заявил, что США понимают требования Киева и Москвы

Источник: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя переговоры в Женеве по Украине, отметил, что Вашингтон понимает приоритеты и красные линии России и Украины. Он уточнил, что команда Белого дома уже 10 месяцев занимается урегулированием украинского кризиса и поэтому хорошо осведомлена об условиях сторон для перемирия.

Европа ожидает, что США лишит Украину поддержки

Источник: AP 2024

Европейские политики готовятся к тому, что президент США Дональд Трамп примет решение об отказе от поддержки Украины из-за неудовлетворительных результатов переговоров по урегулированию противостояния Киева и Москвы. В Европе намерены предпринять меры для увеличения помощи украинской стороне.

Ушаков раскрыл сроки визита Путина в Индию

Источник: Пресс-служба Президента России

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал поездку Владимира Путина на переговоры в Нью-Дели. Он уточнил, что визит в Индию намечен на декабрь. Ушаков выразил уверенность, что встречи с индийскими партнерами будут плодотворными, и назвал поездку «сверхбольшой» и важной.

Британия направила корабль для сопровождения танкера ВМФ России

Источник: НАТО

Командование ВМС Великобритании отправило патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше корвета и танкера ВМФ России. Кроме того, в Минобороны королевства сообщили, что за кораблями РФ в Северной Атлантике и Арктике ведут наблюдение три разведывательных самолета Poseidon в рамках миссии НАТО.

Скончался легендарный футболист СССР Никита Симонян

Источник: РИА "Новости"

На 100-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1956 года, футболист сборной СССР, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян. Легендарный спортсмен играл в сборной Советского Союза с Яшиным, Стрельцовым, Нетто, был капитаном команды на первом для страны чемпионате мира в 1958 году.