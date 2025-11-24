Главные новости к утру 24 ноября 2025 года

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя переговоры в Женеве по Украине, отметил, что Вашингтон понимает приоритеты и красные линии России и Украины. Он уточнил, что команда Белого дома уже 10 месяцев занимается урегулированием украинского кризиса и поэтому хорошо осведомлена об условиях сторон для перемирия.