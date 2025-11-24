Главные новости к утру 24 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 ноября 2025.
Рубио заявил, что США понимают требования Киева и Москвы
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя переговоры в Женеве по Украине, отметил, что Вашингтон понимает приоритеты и красные линии России и Украины. Он уточнил, что команда Белого дома уже 10 месяцев занимается урегулированием украинского кризиса и поэтому хорошо осведомлена об условиях сторон для перемирия.
Европа ожидает, что США лишит Украину поддержки
Европейские политики готовятся к тому, что президент США Дональд Трамп примет решение об отказе от поддержки Украины из-за неудовлетворительных результатов переговоров по урегулированию противостояния Киева и Москвы. В Европе намерены предпринять меры для увеличения помощи украинской стороне.
Ушаков раскрыл сроки визита Путина в Индию
Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал поездку Владимира Путина на переговоры в Нью-Дели. Он уточнил, что визит в Индию намечен на декабрь. Ушаков выразил уверенность, что встречи с индийскими партнерами будут плодотворными, и назвал поездку «сверхбольшой» и важной.
Британия направила корабль для сопровождения танкера ВМФ России
Командование ВМС Великобритании отправило патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше корвета и танкера ВМФ России. Кроме того, в Минобороны королевства сообщили, что за кораблями РФ в Северной Атлантике и Арктике ведут наблюдение три разведывательных самолета Poseidon в рамках миссии НАТО.