Красноярцам рассказали, когда и где можно купить новые транспортные карты

Новая карта предлагает расширенные цифровые возможности: управлять счетом и настройками можно через личный кабинет на сайте «Транспортная карта», который адаптирован для компьютеров, планшетов и устройств на iOS. Владельцы смартфонов на Android смогут установить специальное приложение «Т-карта».