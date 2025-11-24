Красноярцам рассказали, когда и где можно купить новые транспортные карты

С 25 ноября жители Красноярского края смогут приобрести транспортные карты нового образца. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Продажи стартуют в отделениях «Почты России», киосках «Роспечати» и офисах «Телекомсервиса». Все карты будут уже активированы и начнут действовать с 1 декабря.
Для держателей старых транспортных карт организован бесплатный обмен. Чтобы перевести остаток средств на новую карту, необходимо обратиться в пункты обслуживания «Красноярскавтотранс». Специалисты помогут с заменой и активацией, процесс перевода денежных средств займет до трех рабочих дней.
Новая карта предлагает расширенные цифровые возможности: управлять счетом и настройками можно через личный кабинет на сайте «Транспортная карта», который адаптирован для компьютеров, планшетов и устройств на iOS. Владельцы смартфонов на Android смогут установить специальное приложение «Т-карта».
Важно: социальные карты, включая детские, не требуют замены и продолжают действовать в обычном режиме.
Ранее сообщалось о закупке новых экологичных автобусов для Красноярска. Еще 55 единиц транспорта появятся в городе до апреля.