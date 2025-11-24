В Челябинске матерей участников СВО поздравят с праздником

День матери является международным праздником. В России по указу Правительства с 1998 года он отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году этот день приходится на 30 ноября. Этот праздник учреждён для поддержки традиций, укрепления семейных устоев и повышения социальной значимости материнства.