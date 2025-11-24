Топ дорогих вакансий ноября в Свердловской области: кому готовы платить 200 тысяч

Анализ рынка труда показал, что работодатели в промышленном секторе готовы платить высокие зарплаты квалифицированным специалистам. «Среди лидеров по уровню дохода — инженерные позиции и специалисты по сварочным работам», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Зарплаты.ру». Например, компания ищет инженера-конструктора для разработки приборов в области научного и медицинского приборостроения с зарплатой до 200 000 рублей. Также предлагаются вакансии инженера ПТО и сварщика MIG/MAG с аналогичным уровнем дохода.