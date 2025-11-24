Топ дорогих вакансий ноября в Свердловской области: кому готовы платить 200 тысяч

В регионе сварщикам предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей.
В Свердловской области составлен рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий. В числе предложений с высоким уровнем дохода — вакансии для инженеров и специалистов в области сварочных работ, где заработная плата может достигать 200 000 рублей.
Анализ рынка труда показал, что работодатели в промышленном секторе готовы платить высокие зарплаты квалифицированным специалистам. «Среди лидеров по уровню дохода — инженерные позиции и специалисты по сварочным работам», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Зарплаты.ру». Например, компания ищет инженера-конструктора для разработки приборов в области научного и медицинского приборостроения с зарплатой до 200 000 рублей. Также предлагаются вакансии инженера ПТО и сварщика MIG/MAG с аналогичным уровнем дохода.
В числе других высокооплачиваемых вакансий — работа монтажником вышек сотовой связи (120 000−200 000 рублей), переводчиком китайского языка (150 000 рублей), формовщиком вареного риса (130 000−180 000 рублей) и оператором станков с ЧПУ (100 000−180 000 рублей).
Работодатели предлагают не только высокий доход, но и дополнительные льготы: помощь с проживанием, компенсацию проезда, ДМС, спецодежду и другие бонусы. Даже для позиций, не требующих опыта работы, компании предлагают доход выше среднего по региону.