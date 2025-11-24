В райцентре Омской области впервые за 35 лет отремонтировали крышу дома

В поселке Тевриз Омской области завершен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. П. Морозова, 7Б. Здание было построено еще в 1989 года и за это время крыша дома ни разу не ремонтировалась. Люди обратились со своей бедой в прокуратуру Тевризского района.