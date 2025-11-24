Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В райцентре Омской области впервые за 35 лет отремонтировали крышу дома

Жильцы дома на улице Морозова в Тевризе добились ремонта только после вмешательства прокуратуры Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Тевриз Омской области завершен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. П. Морозова, 7Б. Здание было построено еще в 1989 года и за это время крыша дома ни разу не ремонтировалась. Люди обратились со своей бедой в прокуратуру Тевризского района.

Проверка ведомства выявила, что, несмотря на включение дома в региональную программу капитального ремонта, работы так и не были проведены в срок. В результате кровля пришла в аварийное состояние: квартиры и подъезды регулярно заливало, а перебои с электричеством стали частыми.

Для защиты прав граждан прокуратура подала иск в суд с требованием обязать Региональный фонд капитального ремонта выполнить работы. Суд полностью поддержал это требование.

Сегодня решение исполнено — ремонт кровли завершен, и жильцы наконец могут жить в безопасных и комфортных условиях.

Ранее мы писали, что омичей предупредили об сезонной активизации мошенников под видом курьеров.