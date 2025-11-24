В райцентре Омской области впервые за 35 лет отремонтировали крышу дома

В поселке Тевриз Омской области завершен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. П. Морозова, 7Б. Здание было построено еще в 1989 года и за это время крыша дома ни разу не ремонтировалась. Люди обратились со своей бедой в прокуратуру Тевризского района.
Проверка ведомства выявила, что, несмотря на включение дома в региональную программу капитального ремонта, работы так и не были проведены в срок. В результате кровля пришла в аварийное состояние: квартиры и подъезды регулярно заливало, а перебои с электричеством стали частыми.
Для защиты прав граждан прокуратура подала иск в суд с требованием обязать Региональный фонд капитального ремонта выполнить работы. Суд полностью поддержал это требование.
Сегодня решение исполнено — ремонт кровли завершен, и жильцы наконец могут жить в безопасных и комфортных условиях.
