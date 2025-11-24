Депутат Amanat был единственным, кто против переименований улиц в Рудном

Советские названия.
11 депутатов голосовали за переименование улиц «Ивана Франко» в «Алия Молдагулова» и «50 лет Октября» в «Достык». Из них только один оказался однозначно «против» — Валерий Гирфанов.
Отметим, что после слушаний в соцсетях на депутата Гирфанова обрушилась волна критики. Его голос заметили и нашли это возмутительным. Пользователи обвинили его в «непатриотизме» и «защите советского прошлого». Гирфанов пока публично не ответил на обвинения, а официальный аккаунт в Instagram стал закрытым.
Активистка.
В социальных сетях особенно сильно отметили выступление местной жительницы Екатерины Корчагиной. Она заявила, что переименование городов не решит проблемы здравоохранения и инфраструктуры. Более того, она подчеркнула, что Рудный был построен «благодаря советскому прошлому». Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию общественности.
«Город растет. Никто не запрещает строить новые улицы, новые объекты и называть их казахскими именами. Почему именно Алия Молдагулова? Почему не Кошкарбаев? А слово “Достык” было выбрано рандомно. Как угодно, лишь бы не “50 лет”, — отметила она.
После выступления девушку раскритиковали за слишком резкие слова. Казахстанцы даже потребовали наказать ее за разжигание социальной розни.
