Огромного ядовитого паука нашли в бананах в столовой британской школы

Паук был доставлен в Британию в бананах из Западной Африки.

Персонал школы в Кембриджшире в Великобритании обнаружил в столовой гигантского паука-охотника между двумя коробками с бананами, предназначенными для детей, материал из The Sun перевел aif.ru.

Администрация учреждения обратилась в экстренные службы, на место приехал специалист по рептилиям и выяснил, что этот паук относится к роду Barylestis spp. и прибыл из Кот-д’Ивуара. Вероятно, паук нечаянно попал в коробку с бананами.

«В школу доставили две коробки бананов для детей. Я предполагаю, что они, скорее всего, были куплены у местного оптовика. Большие пауки-охотники выглядят устрашающе, но на самом деле они совершенно безобидны», — рассказал директор Национального центра по защите рептилий Крис Ньюман.

Однако трогать этого паука все-таки не стоит, кусается он больно. Кроме того, эти пауки ядовитые, их укус вызывает сильное недомогание, а также отек, подчеркнул эксперт.

«Охотника» забрал местный житель, он заявил, что занимается экзотическими животными.

Ранее в Перу крошечные пауки научились строить чучела огромных пауков.