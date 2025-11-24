Огромного ядовитого паука нашли в бананах в столовой британской школы

Персонал школы в Кембриджшире в Великобритании обнаружил в столовой гигантского паука-охотника между двумя коробками с бананами, предназначенными для детей, материал из The Sun перевел aif.ru.
Администрация учреждения обратилась в экстренные службы, на место приехал специалист по рептилиям и выяснил, что этот паук относится к роду Barylestis spp. и прибыл из Кот-д’Ивуара. Вероятно, паук нечаянно попал в коробку с бананами.
«В школу доставили две коробки бананов для детей. Я предполагаю, что они, скорее всего, были куплены у местного оптовика. Большие пауки-охотники выглядят устрашающе, но на самом деле они совершенно безобидны», — рассказал директор Национального центра по защите рептилий Крис Ньюман.
Однако трогать этого паука все-таки не стоит, кусается он больно. Кроме того, эти пауки ядовитые, их укус вызывает сильное недомогание, а также отек, подчеркнул эксперт.
«Охотника» забрал местный житель, он заявил, что занимается экзотическими животными.
Ранее в Перу крошечные пауки научились строить чучела огромных пауков.