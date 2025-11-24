Огромного ядовитого паука нашли в бананах в столовой британской школы

«В школу доставили две коробки бананов для детей. Я предполагаю, что они, скорее всего, были куплены у местного оптовика. Большие пауки-охотники выглядят устрашающе, но на самом деле они совершенно безобидны», — рассказал директор Национального центра по защите рептилий Крис Ньюман.