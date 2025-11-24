В России взяли на контроль сообщение о заражении птичьим гриппом в США

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N5 в США, ведомство постоянно следит за ситуацией с зоонозными инфекциями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Риск перехода вируса между видами сохраняется. Однако случаев передачи вируса между млекопитающими пока не зафиксировано», — подчеркнули в пресс-службе.
15 ноября Министерство здравоохранения Вашингтона сообщило, что местный житель заразился птичьим гриппом H5N5. Это был первый зарегистрированный случай заболевания такого типа у человека в США.
Госпитализированный мужчина держал домашних птиц, которые контактировали с дикими. Вероятно, они стали источником заражения. 22 ноября Минздрав штата сообщил, что мужчина скончался.