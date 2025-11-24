Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России взяли на контроль сообщение о заражении птичьим гриппом в США

Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем Роспотребнадзора.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N5 в США, ведомство постоянно следит за ситуацией с зоонозными инфекциями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Риск перехода вируса между видами сохраняется. Однако случаев передачи вируса между млекопитающими пока не зафиксировано», — подчеркнули в пресс-службе.

15 ноября Министерство здравоохранения Вашингтона сообщило, что местный житель заразился птичьим гриппом H5N5. Это был первый зарегистрированный случай заболевания такого типа у человека в США.

Госпитализированный мужчина держал домашних птиц, которые контактировали с дикими. Вероятно, они стали источником заражения. 22 ноября Минздрав штата сообщил, что мужчина скончался.