Белорусский адвокат сказала, когда жена должна платить кредит за мужа

Стало известно, обязана ли жена платить кредит за мужа в Беларуси, пишет sb.by.
Прежде всего адвокат юридической консультации № 2 Фрунзенского района Минской городской коллегии адвокатов Алина Соколова напомнила, что по закону в Беларуси имущество, которое было нажито супругами в период брака, признается их совместной собственностью. Таким имуществом пара должна распоряжаться сообща. А для совершения ряда юридически значимых действий, в том числе взятия кредита, не нужно письменное согласие второго супруга.
И если кредитный договор оформлен только на мужа, а деньги тратились в интересах семьи, то взыскание могут обратить на совместно нажитое имущество супругов.
— Вносить необходимые суммы в банк все равно придется в добровольном или принудительном порядке, — предупредила адвокат.
Но юрист уточнила, что все же кредит не относится к общим долгам. И, если муж потратил взятый кредит исключительно на личные цели, например, спустил деньги на азартные игры или на свое хобби, то деньги спросят с него.
Между тем милиция раскрыла подробности поисков лжеминера в Минске и его мотивы: «Потребовал перечислить деньги на указанный счет».