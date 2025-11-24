Губернатор требует усиленной уборки дорог из-за снегопадов в НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона, на котором особое внимание было уделено уборке снега и обеспечению безопасности на дорогах и тротуарах.
В связи с продолжающимися сильными снегопадами и гололёдом глава региона подчеркнул, что погода остаётся тяжёлой для дорожников уже две недели: «Тяжелейшая погода для дорожников стоит уже две недели — переходы через ноль, от заморозков до оттепели, с обильными снегопадами. Возможности для выходных и отдыха нет, и, судя по всему, в авральном режиме придётся работать не только сегодня, но и как минимум всю ближайшую неделю. Все находятся в усиленном режиме, просьба ситуацию держать под контролем и обеспечивать безопасность перемещения как автомобилистов, так и пешеходов. Как говорится, терпим и работаем», — отметил Травников, как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Доклад министерства транспорта региона показал, что ежедневно на дороги области выходит почти 800 единиц техники. Несмотря на это, сегодня было зафиксировано, что более 700 детей не были доставлены к местам учёбы из-за неблагоприятных погодных условий.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев доложил, что в городе для уборки снега ежедневно работает 346 единиц техники днём и 293 ночью. За прошедшую неделю из города было вывезено 113 тысяч кубометров снега, что составляет около 8 000 Камазов в сутки. В работе задействованы 498 дорожных рабочих.