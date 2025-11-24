Губернатор требует усиленной уборки дорог из-за снегопадов в НСО

В связи с продолжающимися сильными снегопадами и гололёдом глава региона подчеркнул, что погода остаётся тяжёлой для дорожников уже две недели: «Тяжелейшая погода для дорожников стоит уже две недели — переходы через ноль, от заморозков до оттепели, с обильными снегопадами. Возможности для выходных и отдыха нет, и, судя по всему, в авральном режиме придётся работать не только сегодня, но и как минимум всю ближайшую неделю. Все находятся в усиленном режиме, просьба ситуацию держать под контролем и обеспечивать безопасность перемещения как автомобилистов, так и пешеходов. Как говорится, терпим и работаем», — отметил Травников, как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.