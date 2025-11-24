Ричмонд
В МВД перечислили главные принципы финансовой самообороны

В МВД посоветовали использовать сложные и разные пароли.

Источник: Комсомольская правда

Сложные пароли и двухфакторная аутентификация остаются основой финансовой самообороны в современных реалиях. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«Принципы финансовой самообороны с приходом новых технологий не меняются. Никто из официальных лиц… не будет запрашивать биометрию… по телефону или через СМС-рассылку», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что процесс сбора биометрии проходит в строго регламентированном порядке. Сдать данные для единой биометрической системы можно только лично в отделении банка, в специально оборудованном кабинете.

В ведомстве посоветовали использовать сложные и разные пароли, а также включать двухфакторную аутентификацию «везде, где это возможно».

При этом призвали с подозрением относиться к письмам с призывами к действиям, такие как «открой», «прочитай», «ознакомься», «посмотри», а также со ссылками, особенно если они длинные или, напротив, сокращенные.

«Следует проверять ссылки, даже если письмо получено от коллеги или знакомого», — отметили в МВД.

Граждан также попросили обратить внимание на то, что на фишинговых сайтах зачастую имеются орфографические ошибки и некорректно работающие элементы.

При этом, как предупреждали ранее в МВД, многие мошенники стали использовать метод «индивидуального подхода» к каждой жертве. Они адаптируют стиль общения под возраст, опыт и интересы.