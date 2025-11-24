Ричмонд
Военный объект за 75 млн тенге незаконно продали в области Жетісу

В области Жетісу прокуроры выявили незаконную передачу части железнодорожного подъездного пути и добились его возврата оборонному ведомству, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуроры продолжают системную работу по обеспечению целевого использования военного имущества. В результате анализа, проведенного военной прокуратурой Сарыозекского гарнизона, был установлен факт незаконной передачи части железнодорожного подъездного пути одной из воинских частей в собственность коммерческой структуры.

Решение о передаче было принято земельной комиссией и оформлено договором купли-продажи с местным органом земельных отношений. На основании акта надзора воинская часть обратилась в специализированный межрайонный административный суд области Жетісу с иском о признании решения и договора незаконными.

Суд удовлетворил иск, и подъездной путь стоимостью свыше 75 млн тенге был возвращен оборонному ведомству. Органы военной прокуратуры продолжат реализацию надзорных мер по обеспечению сохранности и надлежащего использования военных объектов.