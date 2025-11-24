Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске объяснили причины резкого роста аренды для торговых киосков

В Новосибирске предприниматели пожаловались на резкое повышение аренды для торговых киосков в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

В мэрии пояснили, что рост связан с обновлением методики расчёта платы для отдельных категорий земель. Об этом сообщает Сиб.фм.

Муниципалитет отметил, что многие нестационарные объекты установлены на участках с другим видом разрешенного использования — например, на элементах улично-дорожной сети. Из-за этого они не могут относиться к стандартному рыночному сегменту, и для них применяется иная формула расчета.

По информации администрации, средний прирост арендной ставки составил 9,6%. При этом в 48% случаев арендная плата снизилась, а в 52% выросла.