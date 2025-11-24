В Новосибирске объяснили причины резкого роста аренды для торговых киосков

В мэрии пояснили, что рост связан с обновлением методики расчёта платы для отдельных категорий земель. Об этом сообщает Сиб.фм.
Муниципалитет отметил, что многие нестационарные объекты установлены на участках с другим видом разрешенного использования — например, на элементах улично-дорожной сети. Из-за этого они не могут относиться к стандартному рыночному сегменту, и для них применяется иная формула расчета.
По информации администрации, средний прирост арендной ставки составил 9,6%. При этом в 48% случаев арендная плата снизилась, а в 52% выросла.