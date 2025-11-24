Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 86 группах детских садов Новосибирской области ввели карантин

В Новосибирской области введен карантин в 86 группах детских садов в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.

Источник: Freepik

Заместитель министра образования региона Юрий Севостьянов сообщил об этом на оперативном совещании с губернатором 24 ноября.

Несмотря на то, что ни одна школа или детский сад не закрыты полностью, в яслях приостановлена работа нескольких групп, так как более 20% детей заболели. «На данный момент деятельность приостановлена в 86 дошкольных группах и 24 классах. Вопросы заболеваемости находятся под контролем министерства», — отметил Севостьянов.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области 700 детей не доехали до школ из-за снегопадов.