Омичам рассказали, когда лучше бронировать туры в новогодние праздники

Аналитики рассказали, как сэкономить до 70% на отдыхе.

Источник: Om1 Омск

Бронирование туров на Новый год может быть дорогим, но что если встретить праздник дома, а на отдых отправиться немного позже? Аналитики Турвизор сравнили цены на туры в разные даты вылета и выяснили, что разница может составлять десятки процентов.

Минимальные цены на туры для двоих с вылетом из Омска:

  • Абхазия, Гудаута: вылет 1 января на 6 ночей, питание — завтраки, стоимость от 136 648 ₽. Тот же тур с вылетом 8 января — от 88 275 ₽. Разница — 54%.
  • Вьетнам, Нячанг: вылет 2 января на 12 ночей, питание — завтраки, стоимость от 225 659 ₽. Тур с вылетом 7 января — от 154 792 ₽. Разница — 45%.
  • Таиланд, Пхукет: вылет 31 декабря на 11 ночей, питание — завтраки, стоимость от 334 125 ₽. Вылет 11 января — от 193 020 ₽. Разница — 73%.