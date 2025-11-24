Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На федеральной трассе в Омской области полностью закрыли движение

Перекрытие связано со случившимся там ДТП.

Источник: SuperOmsk.ru

В понедельник, 24 ноября 2025 года, перекрыто движение на федеральной трассе Тюмень — Омск на территории Омской области. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-402 км 379 (территория Омской области) произошло ДТП! Движение полностью перекрыто! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — информирует ведомство.

Напомним, что Омск после дождя с понижением температуры покрылся коркой льда, что сказалось на дорожной ситуации. С утра в городе наблюдались жуткие пробки.

Обновлено 24 ноября в 12:20: движение на трассе возобновлено.