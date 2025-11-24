На федеральной трассе в Омской области полностью закрыли движение

В понедельник, 24 ноября 2025 года, перекрыто движение на федеральной трассе Тюмень — Омск на территории Омской области. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-402 км 379 (территория Омской области) произошло ДТП! Движение полностью перекрыто! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — информирует ведомство.
Напомним, что Омск после дождя с понижением температуры покрылся коркой льда, что сказалось на дорожной ситуации. С утра в городе наблюдались жуткие пробки.
Обновлено 24 ноября в 12:20: движение на трассе возобновлено.