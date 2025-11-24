Ричмонд
ABC: американцы хотят провести отдельную встречу с представителями РФ

Представители американской делегации планируют организовать отдельную встречу с российскими официальными лицами для обсуждения вопросов урегулирования ситуации на территории Украины. Об этом сообщает издание ABC News.

Срочная новость.

