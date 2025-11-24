В Омске на Доковской до конца года установят новое уличное освещение

Напомним, что у этого отрезка Доковской есть историческое название — «французская дорога». Оно появилось ещё в прошлом веке и связано с тем, что по этой трассе завозили оборудование и специалистов из Франции, участвовавших в строительстве комплекса «Ароматика» на ОНПЗ.