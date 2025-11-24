В Омске на Доковской до конца года установят новое уличное освещение

В Омске планируют сделать ещё одну городскую улицу светлее и безопаснее. До конца года на участке улицы Доковской — между проспектами Мира и Губкина — появится новая линия наружного освещения. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.
На работы выделят более 11 млн рублей при поддержке губернатора Виталия Хоценко. Завершить строительство планируют до 26 декабря. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона, который состоится 1 декабря на площадке «Сбербанк-АСТ».
Напомним, что у этого отрезка Доковской есть историческое название — «французская дорога». Оно появилось ещё в прошлом веке и связано с тем, что по этой трассе завозили оборудование и специалистов из Франции, участвовавших в строительстве комплекса «Ароматика» на ОНПЗ.