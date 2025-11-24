В Сибири разработали вещество, снижающее опасные выбросы при нефтепереработке

Выбросы оксидов азота при нефтепереработке опасны из-за негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Это соединение образуется при высокотемпературном сжигании топлива, и выбросы с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — один из источников загрязнения атмосферы. Как отмечают авторы патента, недостаток уже существующих добавок — это большое количество компонентов, которые в них используются и сложный способ приготовления. Кроме этого, они удаляют лишь незначительный процент выбросов. Добавка, предложенная новосибирскими учеными, более проста в изготовлении.