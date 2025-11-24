Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Леб: 3I/ATLAS мог быть создан для транспортировки техники к Юпитеру

Гарвардский астрофизик связал маневры межзвездного объекта с возможной миссией к Юпитеру.

Источник: Аргументы и факты

Межзвездный объект 3I/ATLAS могли создать для транспортировки технологических устройств к Юпитеру, считает гарвардский астрофизик Ави Леб.

В своем блоге он указал, что для этого объект должен войти в радиус Хилла — область, где гравитация Юпитера превышает влияние Солнца. Ученый отметил, что этим могла объясняться недавняя негравитационная корректировка курса, которая позволила 3I/ATLAS не пройти мимо нужной зоны.

Леб высказал мнение, что уровень ускорения был настроен с высокой точностью, что может говорить об искусственном характере объекта.

Он полагает, что обнаружение технологических спутников Юпитера стало бы признаком интереса к планете со стороны внеземной цивилизации.

Ранее сообщалось, что ученые озадачены траекторией межзвездного объекта 3I/ATLAS.

Леб высказывал мнение, что 3I/ATLAS может быть инопланетным аппаратом. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев отмечал, что такое суждение не случайно, он рассказал о заговоре американцев вокруг объекта.