Ученый Леб: 3I/ATLAS мог быть создан для транспортировки техники к Юпитеру

Межзвездный объект 3I/ATLAS могли создать для транспортировки технологических устройств к Юпитеру, считает гарвардский астрофизик Ави Леб.
В своем блоге он указал, что для этого объект должен войти в радиус Хилла — область, где гравитация Юпитера превышает влияние Солнца. Ученый отметил, что этим могла объясняться недавняя негравитационная корректировка курса, которая позволила 3I/ATLAS не пройти мимо нужной зоны.
Леб высказал мнение, что уровень ускорения был настроен с высокой точностью, что может говорить об искусственном характере объекта.
Он полагает, что обнаружение технологических спутников Юпитера стало бы признаком интереса к планете со стороны внеземной цивилизации.
Ранее сообщалось, что ученые озадачены траекторией межзвездного объекта 3I/ATLAS.
Леб высказывал мнение, что 3I/ATLAS может быть инопланетным аппаратом. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев отмечал, что такое суждение не случайно, он рассказал о заговоре американцев вокруг объекта.