В Москве выступит солист «Астана Опера» Динмухамед Кошкинбаев

«Мы начали знакомство с произведениями П. И. Чайковского еще в стенах колледжа, и свой профессиональный путь оперного певца ознаменовался именно с его романсов. Поэтому Чайковский — особенный композитор для меня. Его произведения невероятно красивы и в то же время чрезвычайно сложны для исполнения: они требуют от певца не только мощного голоса, но и огромной эмоциональной отдачи. У Чайковского есть оперы, которые известны не только в странах СНГ, но и во всем мире. Они продолжают звучать на мировых сценах», — отметил Динмухамед Кошкинбаев.