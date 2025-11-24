В Москве выступит солист «Астана Опера» Динмухамед Кошкинбаев

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Солист оперной труппы театра «Астана Опера» лауреат престижных международных конкурсов Динмухамед Кошкинбаев выступит в Колонном зале Дома союзов в Москве, сообщили в пресс-службе театра.
28 ноября он поднимется на сцену юбилейного концерта «Чайковский вне времени», приуроченного к 185-летию со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского, а также к 150-летию премьеры его Первого фортепианного концерта.
Талантливый баритон, выпускник Международной оперной академии Astana Opera, солист «Астана Опера» Динмухамед Кошкинбаев является обладателем множества побед на вокальных конкурсах.
«Среди его достижений — Гран-при конкурса Бибигуль Тулегеновой, звание финалиста и лучшего баритона престижного международного вокального конкурса Евы Мартон (Венгрия), а также специальный приз Международного вокального конкурса Opera Crown Tbilisi. Широкую известность певцу принесла победа в популярном телевизионном проекте “Большая опера”, — сообщили в театре.
Динмухамед блистал в различных концертах и спектаклях в Венгрии, Грузии и других странах, выступление в Москве станет первым на сцене Колонного зала Дома союзов для казахстанского баритона.
«Это будет мой дебют на этой сцене. Когда я бывал в Москве, часто любовался этим историческим залом снаружи и думал, как было бы здорово однажды здесь выступить. 150 лет назад на этой сцене впервые прозвучал знаменитый Первый фортепианный концерт Чайковского», — поделился Динмухамед Кошкинбаев.
Казахстанский баритон выступит вместе с известными оперными певцами из Италии, Беларуси и России. Он исполнит романс П. Чайковского «День ли царит» и арию Эбн-Хакии из оперы «Иоланта».
«Мы начали знакомство с произведениями П. И. Чайковского еще в стенах колледжа, и свой профессиональный путь оперного певца ознаменовался именно с его романсов. Поэтому Чайковский — особенный композитор для меня. Его произведения невероятно красивы и в то же время чрезвычайно сложны для исполнения: они требуют от певца не только мощного голоса, но и огромной эмоциональной отдачи. У Чайковского есть оперы, которые известны не только в странах СНГ, но и во всем мире. Они продолжают звучать на мировых сценах», — отметил Динмухамед Кошкинбаев.
Он также добавил, что участвовал во многих конкурсах с произведениями Чайковского, а в прошлом году впервые исполнил партию Онегина в опере «Евгений Онегин» на сцене Самарского театра.
«Во время зарубежных гастролей я получаю большой опыт. Кроме того, знакомлюсь с профессиональными артистами мирового уровня и налаживаю творческие связи. Такие поездки значительно способствуют моему росту как артиста. Так мы закаляем себя. С оперными певцами и дирижерами, которые будут участвовать в предстоящем концерте, я еще никогда не выступал на одной сцене, поэтому мне будет очень интересно», — сказал баритон.
В 2026 году у оперного певца запланированы выступления в Армении, Азербайджане и ОАЭ (Дубай).