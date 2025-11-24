Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 330 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в этом году около 330 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Freepik

«Вентиляционные шахты — наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. В этом году привели в порядок около 330 таких сооружений, при проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей», — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств.

«Главная задача — органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым “домикам” пришли модернизированные решетки. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом», — пояснил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 км, число вентиляционных шахт превышает 13,2 тыс.