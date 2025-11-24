Около 330 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве

«Вентиляционные шахты — наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. В этом году привели в порядок около 330 таких сооружений, при проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей», — отметил Петр Бирюков.