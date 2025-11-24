Около 330 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве

«Вентиляционные шахты — наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. В этом году привели в порядок около 330 таких сооружений, при проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств.
«Главная задача — органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым “домикам” пришли модернизированные решетки. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом», — пояснил Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 км, число вентиляционных шахт превышает 13,2 тыс.