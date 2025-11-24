MWM: РФ и Индия добиваются прогресса в вопросе поставок Су-57

Российская Федерация и Индия добиваются прогресса в вопросе поставок Нью-Дели экспортного варианта российского истребителя пятого поколения Су-57, к которому у индийской стороны появляется все больший интерес. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).
Издание приводит слова посла России в Индии Дениса Алипова, заявившего, что в перспективе технологии Су-57 могут использоваться Нью-Дели для создания своего истребителя пятого поколения.
Диалог относительно Су-57 активизировался перед визитом российского лидера Владимира Путина в Индию. Журналисты подчеркивают, что индийские власти предпочли российский истребитель американскому F-35, поскольку США не будут передавать технологии, а также накладывают ограничения на сценарии использования самолета.
«Сообщается, что переговоры активизируются в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию, в ходе которого может быть подписано соглашение», — пишет издание.
Ранее это же издание сообщило, что российский истребитель Су-57 оказался самым вооруженным истребителем в своем классе. Его эффективность не раз доказана в боевых вылетах.