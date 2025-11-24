MWM: РФ и Индия добиваются прогресса в вопросе поставок Су-57

Диалог относительно Су-57 активизировался перед визитом российского лидера Владимира Путина в Индию. Журналисты подчеркивают, что индийские власти предпочли российский истребитель американскому F-35, поскольку США не будут передавать технологии, а также накладывают ограничения на сценарии использования самолета.