Собчак покаялась перед Михалковым за упрёк в показе видео с «голой вечеринки» Путину

«Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает своё участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам», — написала Собчак.
Телеведущая добавила, что её источники, указавшие на причастность Михалкова к распространению компрометирующих материалов, оказались не правы.
Напомним, что Ксения Собчак летом утверждала, что именно Михалков запустил весь этот скандал, показав президенту России Владимиру Путину видео с пресловутой «голой вечеринки».
Напомним, блогер Анастасия Ивлеева в ночь на 21 декабря 2023 года провела печально известную «голую вечеринку». Досталось не только организаторше, чья дальнейшая медийная карьера оказалась на грани краха, но и остальным гостям мероприятия разной степени известности. Кадры с вечеринки попали в Сеть и вызвали резкое возмущение у россиян. По началу отгулявшие в своё удовольствие селебрити не придали общественному негодованию большого внимания, но через несколько дней поняли что дело серьёзное и начали публично извиняться. Помогло это не всем.
