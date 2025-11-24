Собчак покаялась перед Михалковым за упрёк в показе видео с «голой вечеринки» Путину

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева в ночь на 21 декабря 2023 года провела печально известную «голую вечеринку». Досталось не только организаторше, чья дальнейшая медийная карьера оказалась на грани краха, но и остальным гостям мероприятия разной степени известности. Кадры с вечеринки попали в Сеть и вызвали резкое возмущение у россиян. По началу отгулявшие в своё удовольствие селебрити не придали общественному негодованию большого внимания, но через несколько дней поняли что дело серьёзное и начали публично извиняться. Помогло это не всем.