Около 30 отечественных электробусов вышло еще на три маршрута в Москве

В четырех округах Москвы на маршруты вышло 27 электробусов российского производства, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«На маршрутах с856, № 202 и 888 будет курсировать 27 инновационных машин российского производства. С января в столице появилось уже 75 электробусных маршрутов. Продолжаем развивать сеть электротранспорта для повышения качества жизни, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что поездки жителей четырех округов стали комфортнее.

Маршруты с856 и № 888 соединили учебные и медицинские учреждения, а также популярные точки притяжения. Они охватывают девять станций рельсового каркаса и 6 районов. Также электробусы начали курсировать по новому маршруту № 202 в ЗАО. Он связывает жилые комплексы в квартале Кинематографический в районе Раменки со станциями метро «Аминьевская» Большой кольцевой линии и «Ломоносовский проспект» Солнцевской линии.

