Около 30 отечественных электробусов вышло еще на три маршрута в Москве

Маршруты с856 и № 888 соединили учебные и медицинские учреждения, а также популярные точки притяжения. Они охватывают девять станций рельсового каркаса и 6 районов. Также электробусы начали курсировать по новому маршруту № 202 в ЗАО. Он связывает жилые комплексы в квартале Кинематографический в районе Раменки со станциями метро «Аминьевская» Большой кольцевой линии и «Ломоносовский проспект» Солнцевской линии.