Корпус тюменской школы закрыли на карантин

До конца недели классы в корпусе школы будут пустовать.
В Тюмени из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрылся на карантин первый корпус школы № 92. Об этом в родительских чатах сообщили педагоги учебного заведения.
«Уважаемые родители, доброе утро. В связи с карантинными мероприятиями, для предотвращения распространения ОРВИ, первый корпус закрывается на карантин», — гласит объявление, присланное в URA.RU родителями учеников школы.
Отмечается, что карантин продлится до конца недели — датой его окончания пока называется 30 ноября. По последним данным Роспотребнадзора, в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ.