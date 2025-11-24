Ричмонд
Корпус тюменской школы закрыли на карантин

В Тюмени из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрылся на карантин первый корпус школы № 92. Об этом в родительских чатах сообщили педагоги учебного заведения.

До конца недели классы в корпусе школы будут пустовать.

«Уважаемые родители, доброе утро. В связи с карантинными мероприятиями, для предотвращения распространения ОРВИ, первый корпус закрывается на карантин», — гласит объявление, присланное в URA.RU родителями учеников школы.

Отмечается, что карантин продлится до конца недели — датой его окончания пока называется 30 ноября. По последним данным Роспотребнадзора, в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ.