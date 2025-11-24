Названа формула квартиры мечты современного россиянина

Так, около 40% покупателей недвижимости при выборе квартиры обращают внимание на нестандартные планировки. В центре внимания — возможность обустроить комфортное рабочее место, наличие гардеробной и отдельной комнаты для каждого ребенка.
Запрос на комфортное рабочее место в квартире начал расти с начала пандемии коронавируса. В 2025 году важным элементом «квартиры мечты» такую зону назвали около 35% респондентов. Данный тренд связан с изменением образа жизни многих россиян и переходом на гибридный формат работы, ставший более распространенным после пандемии. По данным ВЦИОМа, около 25% занятых россиян сейчас работают полностью или частично удаленно (рост на 6 п.п. с 2022 года). Кроме того, молодое поколение сегодня изначально отдает предпочтение удаленному формату работы.
Около 30% опрошенных считают ключевым критерием при выборе квартиры наличие отдельной комнаты для каждого ребенка. 27% респондентов назвали гардеробную необходимым помещением в доме.
Подобные предложения есть не только в бизнес- и премиум-классах, но и в массовом сегменте, отмечает директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.
«Здесь есть мастер-спальни с приватной зоной для родителей, разнесенные детские комнаты, два и более санузла, лоджии, французские балконы и просторные террасы, на которых получится обустроить рабочее место или уголок для отдыха. (…) Можно найти планировки с гардеробными и постирочными», — рассказал Леон Пряжников, добавив, что, в частности, в масштабных проектах «Самолета» представлена линейка «уникальных домов» с планировками, отвечающими ожиданиям покупателя в высоких сегментах.
В начале августа исследование Level Group также показало, что каждый третий россиянин (29%) добавил бы в текущую квартиру большую кухню или гостиную. Столько же (29%) сделали бы зону для стирки или место для хозяйственных нужд. А еще по 25% опрошенных россиян заявили, что нуждаются в гардеробной и втором санузле в квартире.