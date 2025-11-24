Названа формула квартиры мечты современного россиянина

Запрос на комфортное рабочее место в квартире начал расти с начала пандемии коронавируса. В 2025 году важным элементом «квартиры мечты» такую зону назвали около 35% респондентов. Данный тренд связан с изменением образа жизни многих россиян и переходом на гибридный формат работы, ставший более распространенным после пандемии. По данным ВЦИОМа, около 25% занятых россиян сейчас работают полностью или частично удаленно (рост на 6 п.п. с 2022 года). Кроме того, молодое поколение сегодня изначально отдает предпочтение удаленному формату работы.