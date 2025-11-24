Что происходит с авиарейсами в России 24 ноября 2025: задержки и отмены

Российские ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА в ночь на 24 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В итоге 45 дронов сбили над Белгородской областью, семь — над Нижегородской областью, девять — над Краснодарским краем, четыре — над Воронежской областью, 20 — над Черным морем и восемь — над Азовским морем. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах введены не были.