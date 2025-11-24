В аэропорту Сургута задерживаются авиарейсы из-за метели

«Рейс, прибывающий из Перми, перенесен с 01:35 на 13:32, из Бугульмы — с 12:00 на 12:30. Прибытие самолета из Новосибирска ожидается на час позже — в 13:33, из Худжанда прибытие перенесено с 13:15 на 16:36», — рассказали в аэропорту. Также задержан вылет самолета в Омск — с 13:25 на 14:00.