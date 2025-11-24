ЦБ поддержал запрет скидок на маркетплейсах за способ оплаты

Ранее крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах. Эта мера, по их мнению, должна охватывать не только прямые уценки, но и любые формы стимулирования покупателей, такие как бонусные программы и кэшбэки. Авторы идеи считают, что такие скидки искажают конкурентную среду, создавая несправедливые преимущества. Маркетплейсы же полагают, что инициатива банков создаёт угрозу конкуренции. Также там напомнили, что банки сами создают аналогичные программы лояльности.