ЦБ призвал Минэкономики ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Набиуллина направила письмо в Министерство экономического развития РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина направила письмо в Министерство экономического развития РФ с предложением ограничить возможность маркетплейсов вводить скидки на товары в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать продукцию дочерних банков, передает «Коммерсантъ».

В письме отмечается, что продажа продуктов дочерних банков дает нечестные преимущества перед другими участниками рынка. Набиуллина призвала запретить онлайн-платформам менять стоимость товаров в зависимости от выбранного способа оплаты и поручила контролировать соблюдение этого правила Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В Минэкономразвития РФ сообщили, что письмо прорабатывается. В ведомстве отметили, что закон о платформенной экономике помогает устанавливать требования к ценам на платформах, а любые ограничения на скидки необходимо оценивать комплексно с учетом влияния на покупателей, а также продавцов и рынок в целом.

Представитель одного из банков заявил, что рынок обеспокоен быстрым ростом банков Wildberries и Ozon, возможным за счет повышенных кредитных рисков.

Ранее главы крупных банков призвали запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенное финансирование покупателей. Меры также не должны зависеть от способа оплаты. Тем временем Роспотребнадзор и «Деловая Россия» прогнозируют в таком случае повышение цен на 15−20%.

