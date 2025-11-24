Новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабря

Введение платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования в Волгограде происходит в рамках 4-го этапа. Ранее постановлением городской администрации была скорректирована схема размещения ранее организованных платных парковок по ул. Мира, ул. Краснознаменской, ул. им. Островского и ул. Волгодонской. Было принято решение и о создании новых платных парковочных мест в границах ул. Комсомольской, ул. Коммунистической, ул. 7-й Гвардейской и пр. им. В. И. Ленина, а также в районе речного вокзала на набережной им. 62-й Армии.