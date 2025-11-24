В ста омских продуктовых магазинах выявили нарушения при хранении и продаже товаров

В Омской области в 2025 году региональное управление Роспотребнадзора провело масштабную проверку магазинов, торгующих продуктами питания. По ее итогам в 124 из 175 проверенных точек выявлены серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
«За выявленные нарушения к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 124 объекта продовольственной торговли, с назначением санкции в виде административного штрафа. Все административные штрафы уплачены», — сообщает «НГС55» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Среди наиболее частых нарушений — отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, несоблюдение температурного режима и условий хранения, продажа товаров с истекшим сроком годности, а также ненадлежащее санитарное состояние помещений.
Все 124 торговых предприятия привлечены к административной ответственности по КоАП РФ. Им назначены штрафы, которые, по данным ведомства, уже полностью уплачены.
