В новом медцентре в Мытищах смогут спасать детей весом от 500 граммов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новый многофункциональный медицинский центр в подмосковных Мытищах закроет потребности в предоставлении высокотехнологичной помощи для жителей северо-восточного направления региона. Акцентом медучреждения станет работа перинатального отделения с возможностью спасать новорожденных с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов, сообщил в интервью ТАСС зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Источник: РИА "Новости"

«Этот объект закроет потребности северо-восточного сектора Подмосковья в высокотехнологичной медицинской помощи, включая работу регионального сосудистого центра, оказание помощи в сфере акушерства, гинекологии, а также экстренной травматологии и хирургии. Один из акцентов сделан на развитии акушерско-неонатальной помощи — стационар будет включать современный перинатальный центр, рассчитанный на самые сложные случаи, в том числе помощь детям весом от 500 граммов», — сказал Забелин.

Как уточнили в региональном минздраве, проектирование современного медицинского комплекса было начало в 2025 году. К строительству объекта планируется приступить в начале 2026 года. Больницу в Мытищах планируют ввести в эксплуатацию к 2030 году.

Возведение медучреждения реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».