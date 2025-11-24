В новом медцентре в Мытищах смогут спасать детей весом от 500 граммов

«Этот объект закроет потребности северо-восточного сектора Подмосковья в высокотехнологичной медицинской помощи, включая работу регионального сосудистого центра, оказание помощи в сфере акушерства, гинекологии, а также экстренной травматологии и хирургии. Один из акцентов сделан на развитии акушерско-неонатальной помощи — стационар будет включать современный перинатальный центр, рассчитанный на самые сложные случаи, в том числе помощь детям весом от 500 граммов», — сказал Забелин.
Как уточнили в региональном минздраве, проектирование современного медицинского комплекса было начало в 2025 году. К строительству объекта планируется приступить в начале 2026 года. Больницу в Мытищах планируют ввести в эксплуатацию к 2030 году.
Возведение медучреждения реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».