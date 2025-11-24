В Иркутске оштрафовали предпринимателя за поддельные товары

В Иркутске владелец магазина оштрафован за продажу контрафактной продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, проверка выявила в торговой точке товары с незаконно нанесенными товарными знаками известных брендов.
— Общая стоимость изъятой продукции составила более 130 тысяч рублей. У предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие право на использование этих товарных знаков, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Суд назначил бизнесмену штраф на общую сумму 25 тысяч рублей по двум статьям: за незаконное использование товарных знаков и реализацию продукции, не соответствующей техническим требованиям. Все контрафактные товары были конфискованы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете экс-главу района оштрафовали за халатность с бродячими собаками.