Калининград вошел в топ-5 городов России для командировок мечты

В регионе продолжает развиваться бизнес-туризм.

Источник: РИА "Новости"

Калининград вошел в топ-5 городов для командировок мечты, заняв в списке третье место. На первом стоит Санкт-Петербург, вторым оказалась Москва. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Авторы исследования отмечают, что вместе с Калининградом третье место делят Владивосток и Сочи. Следом идут Казань, Краснодар и Севастополь.

Интересно, что каждому шестому опрошенному все равно, куда ехать в командировку. Часто логика простая: «В любой город, куда пошлют. Это же не отдых, а работа».

При этом люди отмечают, что путешествовать им нравится, пусть и с рабочими целями.