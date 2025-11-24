Мария Багреева: Оборот столичной сферы услуг вырос на 1,7% за год

Оборот московской сферы платных услуг населению за девять первых месяцев 2025 года превысил 3,4 трлн рублей, что на 1,7% больше января — сентября 2024 года в сопоставимых ценах, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Сфера услуг Москвы продолжает развиваться благодаря внедрению новых цифровых форматов, которые повышают качество сервиса и способствует росту доступности услуг для жителей и гостей столицы», — отметила Багреева.
Самый большой вклад в оборот внесли электронные сервисы, услуги образования и связи, те направления, которые, по словам заммэра, в последние годы демонстрируют устойчивое развитие благодаря цифровизации. Также большой вклад в оборот внесли организации в сфере спорта.
Так оборот электронных сервисов составил 324,5 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост внесли сервисы с использованием ИИ и объединяющие различные типы услуг цифровые экосистемы.
В образовании оборот услуг составил 253,4 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Рост обеспечил высокий интерес москвичей к программам допобучения, включая курсы повышения квалификации и профпереподготовки.
Выручка спортивных организаций составила 46,1 млрд рублей — на 7,3% больше показателя января — сентября прошлого года. Такой результат является следствием активного развития спортивной инфраструктуры, популяризация здорового образа жизни, проведения массовых мероприятий.
Устойчивый спрос на интернет-услуги и сети нового поколения стали причиной роста услуг связи, которые за год выросли на 6% — до 339,3 млрд рублей.
Эту и другую интересную информацию об экономике столицы можно найти в официальных каналах Комплекса экономической политики города Москвы в Телеграме и Максе.