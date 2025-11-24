Мария Багреева: Оборот столичной сферы услуг вырос на 1,7% за год

Оборот московской сферы платных услуг населению за девять первых месяцев 2025 года превысил 3,4 трлн рублей, что на 1,7% больше января — сентября 2024 года в сопоставимых ценах, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.