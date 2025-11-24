Ричмонд
Волгоградский аэропорт претендует на награду «Крылья России»

Воздушная гавань города на Волге борется за престижную премию.

Источник: Международный аэропорт Волгограда

В 29-й национальной премии «Крылья России» стартовало голосование пассажиров за лучшие авиакомпании России и других стран, а также за аэропорты.

В конкурсе участвуют почти все сегменты воздушного транспорта страны, в том числе и международный аэропорт в Волгограде. Награды вручают крупным международным и магистральным авиакомпаниям, российским аэропортам, региональным и местным перевозчикам, а также операторам вертолетных работ.

На сайте голосования можно поддержать аэропорт Волгограда.

Ранее сообщалось, что волгоградский аэропорт принял 211 тысяч пассажиров.