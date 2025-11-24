Сергей Собянин: Москва поддержит бизнес в создании новых производств

Москва продолжит поддерживать бизнес при создании новых производств в рамках стратегии промышленного развития до 2030 года. Об этом Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
По словам мэра, в ближайшие годы основную роль сыграют пять крупных программ. Первая — офсетные контракты, гарантирующие компаниям долгосрочный заказ в обмен на инвестиции. С 2017 года заключено 36 таких соглашений, девять производств уже запущены, в том числе выпуск лекарств, комплектующих для транспорта и продукции молочных комбинатов.
Вторая программа — масштабные инвестиционные проекты (МаИП). По ней инвесторы могут получить земельные участки по льготной ставке один рубль в год при условии строительства новых производств. В городе уже возведено 10 современных предприятий, создано свыше 4 тыс. рабочих мест. К 2030 году благодаря МаИП появится более 100 промобъектов общей площадью около 4 млн кв. метров, где будут работать примерно 60 тыс. человек.
Третья мера — статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) для технопарков. Сейчас в столице девять таких проектов, три завершены в 2025 году. Статус даёт значительные налоговые льготы — снижение ставки по имущественному, земельному и налогу на прибыль, а также возможность инвестиционного вычета.
Четвёртая программа — работа Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Он компенсирует до 50% ключевой ставки по кредитам сроком до пяти лет. Благодаря поддержке фонда в городе появится более 2,1 млн кв. метров промышленной инфраструктуры и свыше 50 тыс. рабочих мест.
Пятая мера — программа стимулирования создания мест приложения труда. Она даёт застройщикам льготы при условии строительства коммерческих и социальных объектов. В рамках программы планируется возведение не менее 30 промышленных объектов, которые обеспечат около 22,3 тыс. рабочих мест. Шесть предприятий уже введены в эксплуатацию.
Среди крупных проектов — технопарк «Алабушево» площадью 50 тыс. кв. метров, где создадут около 2,5 тыс. рабочих мест, и промышленный парк «Бутово», обеспечивший около 1,8 тыс. рабочих мест.
