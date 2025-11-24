Сергей Собянин: Москва поддержит бизнес в создании новых производств

Вторая программа — масштабные инвестиционные проекты (МаИП). По ней инвесторы могут получить земельные участки по льготной ставке один рубль в год при условии строительства новых производств. В городе уже возведено 10 современных предприятий, создано свыше 4 тыс. рабочих мест. К 2030 году благодаря МаИП появится более 100 промобъектов общей площадью около 4 млн кв. метров, где будут работать примерно 60 тыс. человек.