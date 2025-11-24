Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске стартует конкурс водителей общественного транспорта

Мастерство водителей определят также скрытые контролеры на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

26 ноября в Омске стартует традиционный конкурс «Мы за безопасность движения» среди водителей АО «Пассажирское предприятие № 8» и муниципального предприятия «Электрический транспорт». Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

Организаторами выступают департамент транспорта мэрии и отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску. Главные цели конкурса — повышение безопасности пассажирских перевозок, формирование уважительного отношения к ПДД и укрепление престижа профессии водителя городского транспорта.

«Первый этап конкурса будет теоретическим и покажет, насколько участники владеют правилами дорожного движения. Второй — практический: за работой водителей городского пассажирского транспорта установят скрытый контроль по соблюдению ПДД на дорогах и правил перевозок пассажиров», — пояснил Сергей Шелест.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала участники продемонстрируют знание правил дорожного движения на теоретическом испытании. Затем начнется практический этап, в ходе которого за работой водителей будет установлен скрытый контроль — проверяющие оценят, как они соблюдают ПДД и правила перевозки пассажиров в реальных условиях. Итоги конкурса подведут в декабре.

Ранее мы писали, что в райцентре Омской области впервые за 35 лет отремонтировали крышу дома.