В Омске стартует конкурс водителей общественного транспорта

26 ноября в Омске стартует традиционный конкурс «Мы за безопасность движения» среди водителей АО «Пассажирское предприятие № 8» и муниципального предприятия «Электрический транспорт». Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Организаторами выступают департамент транспорта мэрии и отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску. Главные цели конкурса — повышение безопасности пассажирских перевозок, формирование уважительного отношения к ПДД и укрепление престижа профессии водителя городского транспорта.
«Первый этап конкурса будет теоретическим и покажет, насколько участники владеют правилами дорожного движения. Второй — практический: за работой водителей городского пассажирского транспорта установят скрытый контроль по соблюдению ПДД на дорогах и правил перевозок пассажиров», — пояснил Сергей Шелест.
