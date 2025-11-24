Ричмонд
Белорусские ракетчики выполнят боевые пуски на полигоне в России

Минобороны сообщило, что белорусские ракетчики готовятся к боевым пускам на полигоне в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские ракетчики будут выполнять боевые пуски на полигоне в России. Подробности стали известны со слов начальника управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Руслана Чехова, сообщили в эфире «ВоенТВ».

Представитель Минобороны сказал, что в 2025-м белорусские ракетчики уже производили пуски на российских полигонах. Их цель — обучение личного состава белорусской армии.

— Комплекс «Полонез-М» работал на максимальную дальность. Задачи были выполнены, — прокомментировал генерал-майор.

И добавил, что в ближайшее время белорусские ракетчики проведут боевые пуски повторно, вновь на одном из российских полигонов. Чехов обратил внимание, что к пуску готовятся очень серьезно. Военные соревнуются за право участвовать в боевых пусках, так как на полигоны в РФ едут далеко не все.

Также Минобороны Беларуси сказало про контакты с Западом.

Ранее Минобороны заявило об ужесточении требований к контрактникам в Беларуси.